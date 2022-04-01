Подозревают в шпионаже. Германия планирует выслать 20 сотрудников российского посольства — Süddeutsche Zeitung 1 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Правительство Германии рассматривает возможность высылки большего количества российских послов из страны, сообщает Süddeutsche Zeitung. Дипломатов подозревают в шпионаже.

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В начале недели, 28 марта, политический директор Министерства иностранных дел Тьорвен Беллманн заявил о «пакете мер», в рамках которого ожидается отзыв аккредитации посольств оккупанта в Европе.

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Германия, вслед за Бельгией и Нидерландами, может выслать из страны около 20 дипломатов.

Ранее Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили об откладывании аккредитации 43 российских послов. Дипломаты, как отмечают Министерства иностранных дел стран, вовлечены в деятельность российских спецслужб и занимались разведкой под прикрытием дипломатического статуса.

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