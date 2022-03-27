Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов на фронте 27 марта, 15:56 Цей матеріал також доступний українською Техника российских оккупантов (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)

Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новые данные о военных потерях с российской стороны.

С начала войны РФ против Украины российская армия потеряла около 16 600 военнослужащих, а также 121 самолет, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

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личного состава — около 16600 человек,

танков — 582 ед,

боевых бронированных машин — 1664 ед,

артиллерийских систем — 294 ед,

РСЗО — 93 ед,

средства ПВО — 52 ед,

самолетов — 121 ед,

вертолетов — 127 ед,

автомобильной техники — 1144 ед,

корабли /катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 56.

Специальная техника — 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Уточняется, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.