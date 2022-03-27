Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов на фронте
Техника российских оккупантов (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook)
Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал новые данные о военных потерях с российской стороны.
С начала войны РФ против Украины российская армия потеряла около 16 600 военнослужащих, а также 121 самолет, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
личного состава — около 16600 человек,
танков — 582 ед,
боевых бронированных машин — 1664 ед,
артиллерийских систем — 294 ед,
РСЗО — 93 ед,
средства ПВО — 52 ед,
самолетов — 121 ед,
вертолетов — 127 ед,
автомобильной техники — 1144 ед,
корабли /катера — 7 ед,
цистерн с ГСМ — 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 56.
Специальная техника — 21.
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Уточняется, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.