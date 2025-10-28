Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады ведут огонь из самоходной гаубицы M114 вблизи прифронтового города Покровск в Донецкой области, 15 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал в эфире Radio NV об «очень критической» ситуации в Покровске .

«Здесь без предательства: действительно плохо и пока каких-то перспектив для улучшения ситуации нет», — отметил эксперт.

Он напомнил, украинские защитники держат город более 13 месяцев с того момента, как он, по замыслу россиян, должен был упасть:

Реклама

«Еще в сентябре 2024 года этот город должен был уже быть взят, у россиян были планы, они максимально быстро подошли».