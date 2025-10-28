Покровск — «почти в окружении», пока нет перспектив для улучшения ситуации — Ступак
Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады ведут огонь из самоходной гаубицы M114 вблизи прифронтового города Покровск в Донецкой области, 15 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал в эфире Radio NV об «очень критической» ситуации в Покровске.
«Здесь без предательства: действительно плохо и пока каких-то перспектив для улучшения ситуации нет», — отметил эксперт.
Он напомнил, украинские защитники держат город более 13 месяцев с того момента, как он, по замыслу россиян, должен был упасть:
«Еще в сентябре 2024 года этот город должен был уже быть взят, у россиян были планы, они максимально быстро подошли».