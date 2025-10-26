«Есть и позитив, и негатив». Коваленко анализирует проблемные направления на фронте и отвечает, «апокалиптическая» ли ситуация в Покровске

26 октября, 12:57
Поделиться:
Военнослужащие 148-й артиллерийской бригады Житомир стреляют из РСЗО Град в сторону российских войск вблизи прифронтового города Константиновка в Донецкой области, 23 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военнослужащие 148-й артиллерийской бригады Житомир стреляют из РСЗО Град в сторону российских войск вблизи прифронтового города Константиновка в Донецкой области, 23 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Автор: Инна Марецкая

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал в эфире Radio NV, какая ситуация на фронте: где есть серьезные проблемы, а где ВСУ имеют успехи.

Александр Коваленко

военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

На самом деле ситуация по линии боестолкновения, безусловно, сложная. Есть зоны, где напряженность боестолкновений намного выше. Есть зоны, где у нас есть успехи, которые мы можем наблюдать почти каждый день. Это, например, то самое добропольское направление, которое для россиян стало провальным. С другой стороны, есть локации, где, мягко говоря, у нас уже давно есть серьезные проблемы.

Реклама

Теги:   Радио NV Война России против Украины Покровск Купянск Волчанск Доброполье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies