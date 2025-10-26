«Есть и позитив, и негатив». Коваленко анализирует проблемные направления на фронте и отвечает, «апокалиптическая» ли ситуация в Покровске

Александр Коваленко военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

На самом деле ситуация по линии боестолкновения, безусловно, сложная. Есть зоны, где напряженность боестолкновений намного выше. Есть зоны, где у нас есть успехи, которые мы можем наблюдать почти каждый день. Это, например, то самое добропольское направление, которое для россиян стало провальным. С другой стороны, есть локации, где, мягко говоря, у нас уже давно есть серьезные проблемы.