«Есть и позитив, и негатив». Коваленко анализирует проблемные направления на фронте и отвечает, «апокалиптическая» ли ситуация в Покровске
Военнослужащие 148-й артиллерийской бригады Житомир стреляют из РСЗО Град в сторону российских войск вблизи прифронтового города Константиновка в Донецкой области, 23 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал в эфире Radio NV, какая ситуация на фронте: где есть серьезные проблемы, а где ВСУ имеют успехи.
Александр Коваленко
На самом деле ситуация по линии боестолкновения, безусловно, сложная. Есть зоны, где напряженность боестолкновений намного выше. Есть зоны, где у нас есть успехи, которые мы можем наблюдать почти каждый день. Это, например, то самое добропольское направление, которое для россиян стало провальным. С другой стороны, есть локации, где, мягко говоря, у нас уже давно есть серьезные проблемы.