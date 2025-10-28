Линия фронта в районе Покровска остается чрезвычайно изменчивой, а продвижение в направлении города продолжают как украинские, так и российские войска, пишут аналитики Института изучения войны, комментируя сложную ситуацию в городе. В частностироссияне просочились в южную и западную части Покровска.

Специалисты ISW ссылаются на видеозаписи с подтвержденной геолокацией, обнародованные 27 октября, которые свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись по улице Нахимова в западной части Покровска. Дополнительные видеозаписи от 27 октября зафиксировали, как украинские войска атакуют позиции оккупантов в восточной части города Родинское (расположен к северу от Покровска), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе. Украинская бригада Червона калина, которая опубликовала видеозапись, подчеркнула, что Родинское остается под контролем Сил обороны Украины, а на окраины города зашло лишь «несколько пехотинцев».

Реклама

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские защитники уничтожили все три единицы бронетехники во время недавней попытки механизированного штурма, который россияне пытались провести вблизи Красного Лимана (к юго-востоку от Родинского), однако впоследствии небольшие российские пехотные группы вошли в южную часть Родинского. Машовец отметил, что эти небольшие группы россиян пытаются удерживать позиции в населенном пункте, тогда как украинские войска проводят контратаки.

27 октября Министерство обороны России заявило, что оккупационные подразделения продвигаются вблизи железнодорожной станции в центре Покровска и уничтожают якобы «окруженную» группировку украинских войск в Покровске — что дублирует заявление начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова от 26 октября о том, что войска РФ якобы окружили украинские войска вблизи Покровска и Мирнограда [в отчете от 27 октября ISW подробно объяснял, почему эти утверждения Герасимова являются неправдой и преувеличением]. В то же время российские «военкоры», включая близких к Кремлю, продолжают называть утверждение Герасимова преждевременным. Они утверждают, что оккупантам еще не удалось физически перерезать украинские логистические линии в этом районе, но они удерживают огневой контроль над несколькими грунтовыми дорогами.

Инфографика: ISW

Украинские источники продолжают отмечать проницаемость линии фронта на этом направлении и тот факт, что Россия полагается на попытки инфильтрационных миссий в Покровске. Украинский командир взвода из батальона беспилотных систем Шершни Довбуша (68-я отдельная егерская бригада) с позывным «Гусь», чье подразделение действует на Покровском направлении, сообщил, что в Покровске накопились около 200 российских военнослужащих, которые вступают в перестрелки с украинскими силами. По его словам, эти группы «просочились» в город по два-три человека, «сидят в укрытиях и подвалах по всему городу, изучают обстановку, время от времени вступают в стрелковые контакты и ждут подкрепления». Кроме того, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что российские войска, которые накопились в Покровске, не пытаются закрепиться, а делают попытки дальше продвинуться на север.

Читайте также: В ВСУ опровергли заявления россиян об оккупации города Родинское в Донецкой области

Машовец отметил, что в Покровске трудно определить расположение украинских и российских позиций, поскольку российские войска проводят инфильтрационные миссии небольшими группами между украинских линий обороны, часто коварно маскируясь под украинских гражданских лиц. В то же время Константин Машовец уточнил, что российские войска действуют в центральной части Покровска вблизи железнодорожного вокзала и в южной части города, тогда как украинские войска удерживают позиции в районе Собачевки (восточная часть Покровска), в центре города и на железнодорожном вокзале. По оценке обозревателя, украинские войска точно контролируют район к северу от железнодорожного вокзала.

Между тем аналитики ISW обращают внимание на данные о том, что российское командование, вероятно, меняет приоритеты наступательных операций в районе Доброполья, сосредотачиваясь на самом Покровске. По данным Машовца, главной «ударной силой» России на Покровском направлении являются подразделения 2-й общевойсковой армии России (Центральный военный округ), которые продвигаются в южной и западной части Покровска примерно в течение последних двух недель. Машовец уточнил, что по меньшей мере две недели назад эти оккупационные силы получили значительное подкрепление личного состава — вероятно, от 6000 до 10 500 военнослужащих.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах. «Значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и продолжаются — и в городе. Это у них главная цель — именно Покровск. Каждый результат наших сил на этом направлении — это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства», — подытожил Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайших недель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорять Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).