«Почему он из Москвы не забирает». Пленный бурят пожаловался на Путина и рассказал, сколько дней живут российские штурмовики

Уроженец Бурятии, которого бойцы Азова взяли в плен под Торецком , пожаловался, что власти страны-агрессора РФ не считают жителей Дальнего Востока за людей, а бурятов вообще хотят истребить.

Соответствующее видео в четверг, 3 апреля, опубликовал проект Хочу жить — государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по добровольной сдаче в плен.

Сообщается, что на кадрах стрелок 9-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Ковальчук, который родом из Бурятии.

«Оттуда много народа забирают почему-то. Ночью забирали, когда там мобилизация была. Люди спят, с милицией залетали и забирали. Я вообще думаю, Дальний Восток — от Улан-Удэ до Владивостока — нас за россиян не считают. Вообще нас за людей не считают», — пожаловался захватчик.

По его словам, соотечественники отправляются на войну против Украины ради денег. Мол, «семьи надо кормить».

Он также утверждает, что их никто не предупреждает о том, отправят в штурмовую группу.

«Никто же не говорит, что ты попадешь в Шторм. Они же все говорят красиво — на машине будешь ездить или в столовой, или при штабе, если у тебя образование есть, пишешь. Или в арте (артиллерии — ред.). Но не говорят же, что ты попадешь в Шторм. Там живут два дня», — говорит оккупант на видео.

Пленный захватчик также высказал подозрение относительно негативного отношения российского диктатора Владимира Путина к бурятам.

«Кажется, Путин вообще хочет искоренить эту нацию, буряты. Почему он из Москвы не забирает, из Питера так много народа, как с Дальнего Востока», — сетует пленный.

Комментируя жалобы оккупанта, в Хочу жить указали, что, по данным проекта Хочу найти, именно национальные регионы РФ лидируют по числу пропавших без вести на войне РФ против Украины, а Бурятия является лидер по соотношению потерь и количества населения.

По состоянию на 3 июля, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллиона 23 тысячи 90 человек. За минувшие сутки войска страны-агрессора России потеряли на войне против Украины примерно 1000 вояк.