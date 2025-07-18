После завершения контракта наемник может претендовать на статус ветерана боевых действий, говорится в расследовании (Фото: Добровольческий Корпус / Telegram)

В стране-агрессоре России в 2025 году начала работать новая система отправки наемников на войну против Украины , по этой схеме на фронте уже могли оказаться более полутора тысяч оккупантов.

Об этом говорится в расследовании проекта Система.

Теперь, отмечают журналисты, у потенциальных наемников появился выбор — подписать добровольческий контракт по старой системе Редут или по неизвестной ранее ДоброКор (сокращение от Добровольческого корпуса), структуры, подконтрольной Главному управлению Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). В Доброкоре перечислены 27 подразделений, в которые идет набор по новой схеме.

«Подразделения Добровольческого корпуса воюют практически на всех направлениях фронта: Харьковском, Донецком, Луганском, Запорожском, Херсонском», — говорится в расследовании.

Также они принимали участие в боях на территории Курской области РФ.

Как выяснили журналисты — главным куратором Доброкора является замглавы ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Еще одним высокопоставленным командиром «корпуса» оказался бывший полковник ГРУ и экс-мэр Тамбова Алексей Кондратьев

Система Доброкор обещает потенциальным наемникам более легальный статус военного с доступом к социальным льготам и региональным выплатам. Впрочем, разорвать такой контракт до конца срока невозможно, а получить выплаты удается далеко не всегда.

В расследовании приводится пояснение вербовщицы Ирины из так называемого Союза добровольцев Донбасса. По ее словам, наемник по системе Доброкор подписывает контракт «о пребывании в добровольческом формировании» через военкомат. Впоследствии он не может досрочно разорвать договор без последствий.

«Смыться не получится, или получится с неприятностями», — указала вербовщица.

Также она сообщила, что по системе Доброкор, как правило, заключают контракт наемники, которые готовы подписать годовой контракт, чтобы получить региональную выплату.

Зарплата наемникам, заключившим контракт с Доброкором, приходит на карту. После завершения контракта наемник, по какой бы из двух систем он не был принят на службу, может претендовать на статус ветерана боевых действий.

Журналисты также напомнили, что помимо систем Доброкор и Редут в РФ есть еще одна схема вербовки на войну против Украины — БАРС. К осени 2023 года число отрядов БАРС увеличилось до нескольких десятков. Ключевая разница заключается в центре управления каждой из систем найма, отмечается в расследовании.

Основная задача добровольцев заключается в том, чтобы максимально оттягивать на себя внимание и изматывать противника. По сути, это, как говорил экс-главарь так называемой «ДНР» Александр Бородай, «просто живая сила, которая идет в расход».

Также подчеркивается, что, согласно различным подсчетам, средний срок жизни российского новобранца на фронте — от одного до двух месяцев.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 18 июля общие потери армии РФ составляют ориентировочно 1 039 830 военных убитыми и ранеными. За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 1180 вояк.

12 июня Генштаб ВСУ сообщал, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины уточнили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.