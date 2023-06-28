Едва не погиб на ротации: во Львове военного жестоко избил капитан, врачи диагностировали сильные повреждения внутренних органов 28 июня, 12:10 Военного из Львова жестоко избил капитан (Фото:Марта Матвиишин/Facebook)

Во Львове военного Назара Матвиишина жестоко избил капитан на полигоне. По словам сестры пострадавшего Марты, избиения военных происходят на постоянной основе «для профилактики».

Об этом инциденте она написала на своей странице в Facebook.

По словам Марты Матвиишин, военнослужащий воинской части № 9937 Матвиишин Назар был госпитализирован во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако во время операции врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов — закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

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«Моего брата избил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе „для профилактики“. Сейчас мы обратились во все соответствующие органы, однако нужно придать огласке эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому с рук», — рассказала женщина.

В апреле в Сети появилось видео, на котором офицер избивает солдата в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области. По данным ГБР, дело передали в суд. Офицера обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.