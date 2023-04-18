ГБР расследует избиение офицером Нацгвардии военного в Ивано-Франковской области 18 апреля, 19:37 ГБР начало расследовать действия офицера Нацгвардии (Фото:ГБР)

ГБР начало расследовать издевательства офицера над военнослужащим в одной из частей Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба ГБР, сотрудники бюро прибыли на территорию части для следственных действий, опросили свидетелей и потерпевшего.



«Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части», — заявили в ГБР.



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Открыто уголовное дело по факту превышения служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором офицер избивает солдата в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Руководство НГУ назвало действия офицера недопустимыми и сообщило, что начало внутреннее расследование.