Дело об избиении военного в Ивано-Франковской области передали в суд: офицеру Нацгвардии грозит 12 лет тюрьмы

16 мая, 13:59
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Офицер Нацгвардии издевался над подчиненным, ему грозит реальный срок (Фото:ГБР)

Офицер Нацгвардии издевался над подчиненным, ему грозит реальный срок (Фото:ГБР)

Дело об избиении офицером Нацгвардии военного в одной из частей Ивано-Франковской области передали в суд.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, направлен обвинительный акт. Офицер обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

ДБР завершило расследование в сжатые сроки.

По данным следствия, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего.

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В апреле в Сети появилось видео, на котором офицер избивает солдата в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Руководство НГУ назвало действия офицера недопустимыми и сообщило, что начало внутреннее расследование.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Нацгвардия Украины Избиение Ивано-Франковская область Государственное бюро расследований (ГБР)

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