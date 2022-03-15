В Украине проводится мобилизация военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди — ВСУ 15 марта, 14:28 Цей матеріал також доступний українською В Украине пополняют ряды защитников на фоне полномасштабного вторжения России (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине на фоне полномасштабного вторжения России начали проводить мобилизацию военнообязанных, которые не входили в список резервистов первой очереди.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге.

«Почти 100% резервистов, которые находились на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задания по обороне. Потому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, которые не входили в резервистов первой очереди, а других категорий», — отметил он.

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Горбач пояснил, что граждане, которые раньше проходили службу и имеют соответствующий опыт на определенных должностях, могут быть отправлены сразу непосредственно в воинские части.

Те, кто ранее не проходил службу, но подлежит мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Только после этого их направляют в боевые воинские части с целью выполнения заданий по обороне.

Горбач добавил, что мобилизация в ВСУ пока проходит по плану.

«Мобилизация происходит согласно намеченному плану. Все пока происходит спланировано. Возможна его корректировка в соответствии с сложившейся обстановкой», — резюмировал он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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