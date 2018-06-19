Во время учений в Черниговской области резервист покончил с собой

резервист умер на следующий день после прибытия на учения

Во вторник, 19 июня, на территории палаточного городка учений Северная крепость умер резервист.

Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Север, мужчина приехал на учебу накануне вечером.

По факту инцидента проводится служебное расследование.

Позже в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона рассказали, что младшего сержанта 1976 года рождения нашли повешенным в недостроенном здании на территории воинской части. Он использовал поясной ремень.

На теле резервиста не нашли признаков телесных повреждений, следов борьбы и инсценировки самоубийства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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