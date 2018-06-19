Во время учений в Черниговской области резервист покончил с собой

Во вторник, 19 июня, на территории палаточного городка учений Северная крепость умер резервист.
Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Север, мужчина приехал на учебу накануне вечером.
По факту инцидента проводится служебное расследование.
Позже в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона рассказали, что младшего сержанта 1976 года рождения нашли повешенным в недостроенном здании на территории воинской части. Он использовал поясной ремень.
На теле резервиста не нашли признаков телесных повреждений, следов борьбы и инсценировки самоубийства.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Читайте также:
- Слишком сильное эхо войны. Почему украинские военные часто совершают суицид и как это изменить
- Самоубийства бойцов АТО. Почему не работает психологическая реабилитация украинских военных
Комментарии
Правила комментирования