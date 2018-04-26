Самоубийства бойцов АТО. Почему не работает психологическая реабилитация украинских военных

По меньшей мере 554 военных совершили самоубийство с момента начала боевых действий на Донбассе. Об этом военный прокурор Анатолий Матиос написал на своей странице в Фейсбуке, ссылаясь на статистические данные Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 1 апреля 2018 года. По его словам, на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию участников АТО выделено 109 млн грн., однако их не используют, ведь Минсоцполитики до сих пор не приняло ряд нормативных документов. А без них невозможно заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО. Об этом рассказывается в сюжете Радио НВ.

На что государство выделяет деньги

Также Анатолий Матиос отметил, что услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях. Кроме того, он подчеркнул, что в Украине недостаточно специалистов-психологов с практическим опытом.

Уполномоченный президента Украины по делам ветеранов-инвалидов Вадим Свириденко в комментарии Радио Свобода отметил, что назвать точное количество самоубийств невозможно. По его словам, военная прокуратура фиксирует случаи самоубийств только среди тех, кто находится в Вооруженных силах на данный момент. Ситуация среди демобилизованных и комиссован по состоянию здоровья точно неизвестно, признает Вадим Свириденко.

По данным председателя парламентского комитета по делам ветеранов Александра Третьякова, в Украине более тысячи военных укоротили жизнь самоубийством

"Нужно создавать центр психологической реабилитации. Это должно быть государственное учреждение, где профессиональный психолог сможет определить психологическое состояние человека", - добавил Свириденко.

В зоне боевых действий стрессовые ситуации постоянны. И это состояние может привести к депрессии и различным тревожным расстройствам.

При депрессиях возрастает вероятность суицидальных тенденций, рассказал в эфире Радио НВ директор Института психологии имени Костюка, почетный президент Украинской ассоциации врачей-психологов Сергей Максименко. Кроме того, боец ​​с ранением или травмой не всегда самостоятельно способен справиться с психологической нагрузкой, связанной с ранением. Поэтому с такими бойцами должны работать психологи, это длительный процесс посттравматической терапии.

"Почти ежедневно 2-3 самоубийства совершают участники АТО. Это объясняется семейными факторами, бытовыми факторами, а еще это зависит от общей картины мира, от переживаний. Когда человек посягнул на чужую жизнь, защищая других, он иначе воспринимает такое и может впасть в мысли относительно самоубийства", - отметил психолог.

Трудовая реабилитация

Государство сегодня ничего не делает для реабилитации, эти потребности обеспечивают волонтерские организации, сказал в комментарии НВ заместитель председателя Свободного профсоюза медицинских работников Украины Иван Лузгин. Первое, что государство должно обеспечить, - наличие круглосуточной горячей линии для консультирования, во-вторых, наличие центров реабилитации не только психологической, но и трудовой, и третье, обязательно должны осуществляться культмассовые мероприятия для освещения этой проблемы, говорит Иван Лузгин.

"Большая толпа так называемых специалистов, каждый из которых тянет одеяло на себя своей методикой. В этом беспорядке участники АТО суетятся. Деньги уже выделены, их можно использовать, но до сих пор не приняты ключевые пакеты законов. Не хвати только одной домашней реабилитации", - подытожил Лузгин.