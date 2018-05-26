Слишком сильное эхо войны. Почему украинские военные часто совершают суицид и как это изменить

По данным Анатолия Матиоса, на каждые 100 тыс. человек в ВСУ приходится 55 случаев самоубийств

Один случай самоубийства на четырех погибших в бою - с такой печальной статистикой столкнулась украинская армия за последние три с небольшим года. По доле суицидов она заметно опережает активно воюющие США и Израиль, пишет журнал Новое Время.

Печальная статистика

Анатолий Матиос, главный военный прокурор, занимаясь темой самоубийств среди представителей ВСУ, обнаружил критическую ситуацию: по его подсчетам, с 2014 года по 2017‑й 554 военно­служащих свели счеты с жизнью.

При этом, по данным Степана Полторака, министра обороны, с начала российской агрессии на востоке страны ВСУ потеряли 3.332 человека. Из них в боях - 2.394 солдат и офицеров. То есть на каждые четыре смерти на поле боя приходится примерно один суицид.

А в ВСУ, численность которых составляет четверть миллиона людей, на каждые 100 тыс. человек приходится 55 случаев самоубийств.

Если это и эхо войны, то слишком сильное: в воюющем Израиле на 100 тыс. военнослужащих происходит девять само­убийств, а в США, солдаты которых также задействованы в разных горячих точках, - 28.

Впрочем, военные лишь отображают глобальную ситуацию: по доле суицидов среди гражданского населения Украина занимает 23‑е место в мире. В стране на каждые 100 тыс. человек приходится 16,8 самоубийств. Это 23-й показатель в мире. Большая часть государств, которые опережают Украину по этому показателю, экономически и социально неблагополучны.

Легкие отношения со смертью

52‑летний Александр Терещенко на своем веку повидал многое. В 2014 году он попал в Донецкий аэропорт, а когда в новом терминале к ним в укрытие прилетела граната, попытался спасти своих товарищей - хотел выбросить ее в окно. Граната взорвалась. В результате он лишился обеих рук и повредил один глаз.

52-летний Александр Терещенко: У меня со смертью легкие отношения / Фото: EPA

“Приходили ли мысли о самоубийстве? Да сто раз. У меня со смертью легкие отношения - я видел, как можно быстро умереть. Только то, что убить себя грех, меня и сдерживало”, - откровенно рассказывает ветеран.

“Легкие отношения со смертью” - для армии они действительно характерны. Причем, как правило, “спусковой крючок” срабатывает не на фронте, а в тылу.

По данным Генштаба, большинство самоубийств - около 66% - случаются не в зоне АТО, а в пунктах постоянной дислокации.

Или даже позднее - уже в мирной жизни.

Как исправлять ситуацию

Психолог Оксана Бельская, работающая с бойцами, объясняет: сейчас штат военных психологов в частях увеличили, но все равно уровень укомплектованности подобными специалистами составляет лишь 50%.

Кроме того, в армии подобного рода специалисты могут лишь рекомендовать командиру, что тому следует делать с бойцом, у которого есть подозрение на психологические отклонения. И офицер вполне может проигнорировать подобные советы.

По данным Минобороны, 12 тыс. участников АТО уже прошли психологическую реабилитацию в 2015–2017 годах, еще 15 тыс. получили санаторно-курортное лечение. Если учесть, что в зоне АТО служили 326 тыс. солдат, получается, помощь дошла лишь до 3,6% из них.

Если учесть, что в зоне АТО служили 326 тыс. солдат, получается, помощь дошла лишь до 3,6% из них.

Отечественные и иностранные эксперты сходятся в том, что проблему армейских самоубийств в ВСУ можно минимизировать, если усилить профотбор при поступлении в войска. Сейчас же, по словам военных психологов, в ВСУ хорошо проверяют разве что кандидатов в спецназ и вовсе не тестируют тех, кто идет в пехоту.

Еще одним действенным инструментом может стать специальная программа Минобороны - декомпрессия. Ее начали применять с осени 2017‑го на военной базе Тысовец.

Суть такова: перед выводом из зоны боевых действий на пункт постоянной дислокации военные подразделения попадают на 2–3 недели в реабилитационный центр. Там бойцов учат “стряхивать” войну, входить в социум, но не терять навыков мобилизации и спецнавыков для выполнения боевых задач.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года