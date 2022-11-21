«Москва была, есть и будет». Во Львовской области водитель вышвырнул из маршрутки фанатку Путина — видео

21 ноября, 11:59
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Остальные пассажиры посоветовали провокаторше идти пешком в Москву (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Остальные пассажиры посоветовали провокаторше идти пешком в Москву (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

В соцсетях появилось видео из Львовской области, где водитель силой выгнал из маршрутки пассажирку, которая восхваляла РФ.

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Сначала мужчина пытался успокоить провокаторшу словами, призвав ее «закрыть морду», а когда это не подействовало, вышвырнул ее из автобуса.

Однако, даже оказавшись на улице, женщина не унималась, утверждая, что «москали» якобы дали кому-то «квартиры».

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«Не будет вам Украины. До пи*ды ваша Украина. Москва была, есть и будет», — кричала она, не забыв упомянуть и российского диктатора Владимира Путина, фанаткой которого, очевидно, является.

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При этом остальные пассажиры поступок водителя поддержали, посоветовав любительнице так называемого «русского мира» идти пешком прямо до Москвы.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1594532460683038720
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Маршрутка Львовская область Провокаторы Война России против Украины

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