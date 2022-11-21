Россиянку Прохорову, оскорблявшую украинских беженцев, депортировали из Германии — видео 21 ноября, 10:35 В РФ Юлия Прохорова занималась предоставлением интим-услуг (Фото:The Insider)

Власти Германии решили выслать из страны россиянку Юлию Прохорову, оскорблявшую украинских беженцев.

Об этом сообщил The Insider, опубликовав видео ее депортации.

Прохорова стала известной в соцсетях после скандального видео, на котором она безуспешно пытается провоцировать двух украинок, утверждая, что Херсон якобы «российский», уверенная в том, что после захвата он навсегда станет «частью РФ».

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«Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят!» — утверждала Прохорова.

Кроме того, во время проукраинского митинга в Мюнхене она включала русскую музыку и танцевала Калинку.

Фото: NatasaIvanova9/Twitter

После этого правоохранители взялись расследовать данные инциденты, выяснив, что россиянка проживает в Германии нелегально.

Чем именно она там занималась кроме прокремлевских провокаций, неизвестно, однако СМИ установили, что Прохорова родилась в 1992 году в поселке Безенчук Самарской области. Через некоторое время она переехала в Москву, где работала кассиром в магазине Пятерочка и числилась в микрофинансовой организации Быстроденьги. При этом ее фото с пометкой «верифицированные» публиковались на сайте интим-услуг.

В воскресенье, 20 ноября, появилось видео из аэропорта Берлина, на котором видно, как несколько полицейских сопровождают Прохорову на рейс в Стамбул.