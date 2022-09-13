«Путин ху*ло!»: в Грузии россиян с позором выгнали из автобуса за прославление РФ — видео

13 сентября, 15:41
Поделиться:
Грузины также кричали вдогонку россиянам «Слава Украине!» (Фото:Коллаж НВ)

Грузины также кричали вдогонку россиянам «Слава Украине!» (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео из Грузии, где местные жители с позором выгнали из маршрутки российских туристов.

Причиной этого стало их провокационное поведение.

Читайте также:
«Разворачивают на въезде». В Грузию массово не пускают российских туристов

В частности, представители страны-агрессора отрицали оккупацию ею территорий Грузии и Украины.

Кроме того, в ответ на критику провокаторы отвечали людям лозунгом «слава России».

Видео дня

«Езжайте в свою Россию. Чтобы ноги вашей не было здесь. Проклятые оккупанты! Никому вы не нужны!», — возмутились пассажиры.

Читайте также:
Во Франции россиянин избил двух беженок из Изюма. Посольство Украины взяло дело на особый контроль

Когда же водитель маршрутки высадил россиян на ближайшей остановке, люди провели их знаменитой кричалкой «Путин ху*ло».

«Слава Украине! Героям слава!», — добавили грузинские женщины.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1569659369205407744?s=46&t=-vaAywEzjsSi0OSi-DB9rQ
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Грузия Российская агрессия Россияне Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X