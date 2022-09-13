«Путин ху*ло!»: в Грузии россиян с позором выгнали из автобуса за прославление РФ — видео
Грузины также кричали вдогонку россиянам «Слава Украине!» (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях появилось видео из Грузии, где местные жители с позором выгнали из маршрутки российских туристов.
Причиной этого стало их провокационное поведение.
В частности, представители страны-агрессора отрицали оккупацию ею территорий Грузии и Украины.
Кроме того, в ответ на критику провокаторы отвечали людям лозунгом «слава России».
«Езжайте в свою Россию. Чтобы ноги вашей не было здесь. Проклятые оккупанты! Никому вы не нужны!», — возмутились пассажиры.
Когда же водитель маршрутки высадил россиян на ближайшей остановке, люди провели их знаменитой кричалкой «Путин ху*ло».
«Слава Украине! Героям слава!», — добавили грузинские женщины.
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