«Путин ху*ло!»: в Грузии россиян с позором выгнали из автобуса за прославление РФ — видео 13 сентября, 15:41 Грузины также кричали вдогонку россиянам «Слава Украине!» (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео из Грузии, где местные жители с позором выгнали из маршрутки российских туристов.

Причиной этого стало их провокационное поведение.

В частности, представители страны-агрессора отрицали оккупацию ею территорий Грузии и Украины.

Кроме того, в ответ на критику провокаторы отвечали людям лозунгом «слава России».

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«Езжайте в свою Россию. Чтобы ноги вашей не было здесь. Проклятые оккупанты! Никому вы не нужны!», — возмутились пассажиры.

Когда же водитель маршрутки высадил россиян на ближайшей остановке, люди провели их знаменитой кричалкой «Путин ху*ло».

«Слава Украине! Героям слава!», — добавили грузинские женщины.

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