Во Львовской области девять приходов перешли в ПЦУ Вчера, 21:39 2100 Цей матеріал також доступний українською EPA Девять приходов перешли в ПЦУ EPA

В Сокольском районе Львовской области все приходы бывшего Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил председатель Сокальского районного совета Николай Пасько.

"Во всех девяти приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальский район полностью очистился", - заявил он.

По его словам, Сокальский район - один из первых районов Украины, где все церковные общины перешли к ПЦУ.

Напомним, несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором была создана единая Православная церковь Украины.

Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии.