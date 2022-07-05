Суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины
Компартия Украины прекратила свое существование (Фото:rudenko.kiev.ua)
Во вторник, 5 июля, восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.
Как сообщили в пресс-службе суда, удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:
- запрещена деятельность Коммунистической партии Украины;
- имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.
14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.
В Украине уже запретили деятельность ОПЗЖ, партии Наши, партии Шария и ряда других политических сил.
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