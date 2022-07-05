Суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины

5 июля, 16:23
Компартия Украины прекратила свое существование (Фото:rudenko.kiev.ua)

Компартия Украины прекратила свое существование (Фото:rudenko.kiev.ua)

Во вторник, 5 июля, восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

Как сообщили в пресс-службе суда, удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

  • запрещена деятельность Коммунистической партии Украины;
  • имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
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20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=pTEM3I-y_AQ

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

В Украине уже запретили деятельность ОПЗЖ, партии Наши, партии Шария и ряда других политических сил.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Компартия Украины Война России против Украины

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