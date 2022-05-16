Партии запретить можно. Их избирателей — нет 16 мая, 15:07 Цей матеріал також доступний українською

Как предотвратить очередную реинкарнацию пророссийских партий в Украине

30 августа 1991 года, на шестой день восстановленной государственной Независимости, в Украине официально запрещают деятельность Коммунистической партии на всей территории, включая Крым. Процедура не прошла судебную инстанцию, это было политическое решение. Леонид Кравчук, тогдашний президент Украины, любил рассказывать историю, которую повторил и мне при личной встрече. Он вспоминал, как запрет возмутил глава КПУ Станислава Гуренко. Он пришел к своему недавнему однопартийцу — да-да, Леонид Макарович две недели назад еще сам имел партбилет! — и заявил: запретить коммунистов может только Верховный Суд. На что услышал: «Так вы хотите, чтобы вас еще и судили?».

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Так впервые в новейшей истории Украины состоялся процесс запрета на пророссийскую политсилу. А в том, что КПУ была порождением КПСС и украинским филиалом КПРФ, вряд ли нужно кого-то специально убеждать. 14 мая 2022 действующий украинский президент Владимир Зеленский продолжил традицию, подписав закон, предусматривающий запрет пророссийских партий. В первую очередь это касается ОПЗЖ, но есть еще Оппозиционный блок и другие, еще менее значимые непарламентские политические образования.

Но, кроме традиции запретов пророссийских сил, новейшая украинская история имеет также традиции их безболезненного возрождения. Так, 19 июня 1993 года в Донецке проходит легальный съезд запрещенной КПУ. На котором инженер-горняк Петр Симоненко провозглашается новым партийным лидером. А компартия, чей запрет не отменен, без проблем регистрируется в октябре того же года с прицелом на внеочередные парламентские выборы. На которые идет, получает немало голосов и на двадцать последующих лет закрепляется в украинском парламенте.

Борьбу за пророссийского избирателя с коммунистами вели социалисты — до появления Партии регионов на политической карте Украины. Став партией власти после победы на президентских выборах 2010-го Виктора Януковича, она перетянула на себя пророссийское одеяло в ВР. Тем более что после политического предательства лидером социалистов Александром Морозом своих «оранжевых» соратников Соцпартию избиратели в парламент не пустили. То есть, коммунисты стали младшими братьями «регионалов». Но после победы Майдана КПУ запретили снова. А Партию регионов — через три года, в 2017-м. Их нишу в то время занимал в ВР Оппозиционный блок, а после парламентских выборов 2019-го — одиозная ОПЗЖ с Медведчуком — лидером. Вот теперь и она запрещена.

О чем свидетельствует эта краткая история запретов на пророссийские партии в Украине? Только о возможности регенерации пророссийских сил и существовании их параллельно под разными названиями. Неважно, как они называются: коммунисты, социалисты, регионалы, оппоблоковцы, или вообще, простите на слове, зажопы. Право на жизнь, принятие решений, влияние на государственные процессы и разрушительную для Украины деятельность им дают не лидеры и партийные активисты. И не Россия с Путиным во главе.

Даже если учесть наличие админресурса на выборах, во все времена было немало граждан, искренне и мотивированно голосовавших за вышеперечисленные политсилы. Еще раз: миллионы украинцев все тридцать лет независимости прекрасно знали о пророссийской ориентации этих политсил. И поддерживали их своими голосами именно по этой причине. Избиратели социалистов побежали в регионалы. Избиратели регионалов — в медведчуковскую ОПЗЖ. Факт, что главный там кум самого Путина, был для этих избирателей знаком качества и вотумом доверия.

Реинкарнация пророссийского, к сожалению, возможна в какой-то перспективе

Плохая новость: эти избиратели никуда не делись. Даже при масштабном российском вторжении, в дни, когда на украинские города и села летят российские бомбы, украинских женщин насилуют, а украинских детей убивают, они сохраняют преданность пророссийскому вектору развития. Парадокс, но трагедию они склонны видеть, что Украина упорно не хотела договариваться с ближайшим, исторически данным соседом. Выбрав какое-то непонятное направление движения вперед, на Запад, далеко.

Поэтому реинкарнация пророссийского, к сожалению, возможна в какой-то перспективе. Это сегодня 86% украинцев поддерживают полный запрет пророссийских партий. Но ведь социология не охватывает временно оккупированные территории и миллионы беженцев и переселенцев. Не стоит тешить себя иллюзиями, что война и беда, которую она несет с собой, сама по себе исправит ситуацию к лучшему и лишит пророссийское сколько-нибудь весомой поддержки.

Пророссийский, а заодно просоветский сегмент следует действительно запретить решением суда. Уже не впервые и не только мной отмечается необходимость процесса, аналогичного Нюрнбергскому. На котором следует пусть с опозданием, но осудить деятельность коммунистов, приравняв их к нацистам. А поскольку у нынешних пророссийских партий в Украине есть коммунистические корни, такой суд сделает их преступниками автоматически. Как это оформить правильно — дело профессиональных юристов. Однако без политической воли правящей верхушки процесс не сдвинется.

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Так же не сдвинется и другой процесс, который я все же лучше понимаю — гуманитарно-просветительский. Необходимо радикально изменить систему образования и подходы к созданию культурного продукта. С детства объяснять украинцам о преступности пророссийского с таким же энтузиазмом и рвением, как до сих пор объясняли преступность фашистского.

В Украине уже давно говорят о недопустимости расизма, антисемитизма, нацизма, ксенофобии. К этому списку следует поскорее добавить рашизм и русофилию. При этом максимально, на всех уровнях, поддерживая гуманитарную сферу во всех сегментах — издательском, музыкальном, театральном, кино- телепроизводственном и т. д.

Судебный приговор и отказ от российского будут работать с остатками пророссийского избирателя эффективнее, чем просто запрет деятельности персонажей, вряд ли изменивших убеждения. Есть фраза, которую приписывают Уинстону Черчиллю: фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Для наших реалий ее следует перефразировать: рашисты будущего будут называть себя русофобами. Так что лучше начать предотвращать очередную реинкарнацию уже сегодня.

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