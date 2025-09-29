Эпизод в Киеве, который нельзя оставлять без внимания

Этот разговор, первый такой за время большой войны, показал: мое убеждение, что на третьем-четвертом году начинаются процессы общественной деградации, не было напрасным

На Крещатике подошел молодой человек, как водится — курьер Glovo.

— Хочу вас спросить: вот вы говорите что война еще долго будет продолжаться, вы понимаете что мы физически не выдержим?

Реклама

Я попросил собеседника перейти на украинский, что он без проблем сделал, и объяснил: завершение войны зависит не от моих прогнозов, а от желания Путина, который ее завершать не собирается. А нам нужно прилагать усилия, чтобы уменьшить российский экономический потенциал — тогда появятся шансы.

Но моему собеседнику эти объяснения были безразличны.

— Вы же понимаете, что мы физически не выдержим. Почему мы не можем просто дружить с русскими?

Я снова терпеливо объяснил: желание дружить зависит не от него, а от самих россиян. Они не собираются с ним дружить, потому что стремятся уничтожать украинцев до тех пор, пока не возьмут под контроль наши территории.

— Тогда можно я просто не буду в этом участвовать? — спросил молодой человек.

Этот разговор, первый такой за время большой войны, показал: мое убеждение, что на третьем-четвертом году начинаются процессы общественной деградации, не было напрасным. Люди, которые хотят «дружить» с Россией и забыть о Буче, люди, которые не чувствуют никакой опасности от прихода врага в их дома, уже поднимают голову и откровенно говорят об этом прямо на центральной улице Киева.

Этот эпизод нельзя оставить без внимания.

Оригинал