Удар морпехов. В уничтоженном вертолете Ка-52 был ликвидирован российский полковник авиации 27 июля, 09:42 Сбитый вертолет россиян Ка-52 (Аллигатор) (Фото:38 отдельная бригада морской пехоты/Facebook)

Одним из членов экипажа российского ударного вертолета Ка-52, который украинские бойцы уничтожили 25 июля, был полковник авиации Виталий Табачников. Об этом оккупанты заявили в своем журнале История авиации.



По их словам, тогда вертолет с Табачниковым возвращался, летя на «предельно малой высоте». Его бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса, ликвидировав российского полковника.

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Вечером 25 июля на российских провоенных ресурсах пропагандисты заявили, что командиром экипажа сбитого Ка-52 был офицер с «очень большими погонами». Эксперт по вопросам авиации Виталий Трубников заявил, что Табачников был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в российском городе Чита.

Фото: Скриншот/Соцсети

Ка-52 (Аллигатор) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности и координирующий действия группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.



По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 310 вертолетов и 315 самолетов.

