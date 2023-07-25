Морпехи уничтожили российский вертолет Ка-52
Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский Ка-52 (Фото:38 отдельная бригада морской пехоты/Facebook)
Украинские бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 во вторник, 25 июля.
Об этом они сообщили в Facebook.
Вражескую цель сбили в 7:43 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.
Ка-52 (Аллигатор) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности и координирующий действия группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 310 вертолетов и 315 самолетов.