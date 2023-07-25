Морпехи уничтожили российский вертолет Ка-52 25 июля, 11:07 Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский Ка-52 (Фото:38 отдельная бригада морской пехоты/Facebook)

Украинские бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 во вторник, 25 июля.

Об этом они сообщили в Facebook.

Вражескую цель сбили в 7:43 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

Ка-52 (Аллигатор) — российский боевой вертолет, осуществляющий разведку местности и координирующий действия группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.



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По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 310 вертолетов и 315 самолетов.