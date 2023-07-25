Минус танки, дроны и 600 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине
Ликвидированный в Донецкой области российский оккупант (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters/File Photo)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 25 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 243 220 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4174 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8131 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4705 (+30) ед,
- РСЗО — 698 (+1) ед,
- средств ПВО — 454 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3977 (+14),
- крылатых ракет — 1307 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12) ед,
- специальной техники — 703 (+5).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.