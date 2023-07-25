Минус танки, дроны и 600 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине 25 июля, 08:29 Ликвидированный в Донецкой области российский оккупант (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters/File Photo)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 25 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 243 220 ( +600) человек ликвидировано,

+600) человек ликвидировано, танков — 4174 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 8131 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 4705 ( +30) ед,

+30) ед, РСЗО — 698 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 454 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3977 ( +14),

+14), крылатых ракет — 1307 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7194 ( +12) ед,

+12) ед, специальной техники — 703 ( +5).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.