Выполнили рекомендацию для членства в ЕС: Рада приняла закон об отборе судей Конституционного суда

27 июля, 15:36
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Верховная Рада (Фото:Martin Schulz/Flickr)

Верховная Рада (Фото:Martin Schulz/Flickr)

Парламент одобрил во втором чтении закон № 9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что «за» проголосовали 293 депутата.

«Важная евроинтеграционная инициатива. Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии к членству Украины», — написал Железняк.

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Он сообщил, что в принятом законе также содержится норма, которая усиливает роль международных представителей в отборе:

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«Если в связи с одинаковым количеством голосов „за“ и „против“ Консультативная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов „за“ и „против“ во время такого повторного голосования голоса трех членов Консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией „За демократию через право“, являются решающими», — говорится в тексте законопроекта.

Условия по вступлению Украины в ЕС — что известно

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

  • реформа Конституционного суда,
  • продолжение судебной реформы,
  • антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
  • борьба с отмыванием средств,
  • воплощение антиолигархического закона,
  • согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
  • изменение законодательства о нацменьшинствах.

13 декабря 2022 года Рада поддержала в целом законопроект № 7662 об отборе кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе, который был одним из требований Евросоюза для дальнейшей евроинтеграции Украины.

12 июня Венецианская комиссия опубликовала заключение о законопроекте № 9322 об уточнении положений по отбору судей в Конституционный суд Украины.

Комиссия решила, что Украина придерживалась не всех рекомендаций, но документ имеет «существенные улучшения».

Тогда комиссия рекомендовала:

  • исключить из статьи 10 законопроекта норму о порядке голосования для избрания съездом судей;
  • уточнить необходимость публиковать имена членов Консультативной группы экспертов, которые голосовали за каждого кандидата на этапе рейтинга;
  • указать, что решения членов Консультативной группы экспертов могут обжаловать исключительно по формальным основаниям;
  • создать условия, чтобы должности судей КСУ не были вакантными в течение длительного времени.
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Верховная Рада Законопроект Конституционный суд Украины — КСУ

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