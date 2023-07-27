Выполнили рекомендацию для членства в ЕС: Рада приняла закон об отборе судей Конституционного суда
Верховная Рада (Фото:Martin Schulz/Flickr)
Парламент одобрил во втором чтении закон № 9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Он отметил, что «за» проголосовали 293 депутата.
«Важная евроинтеграционная инициатива. Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии к членству Украины», — написал Железняк.
Он сообщил, что в принятом законе также содержится норма, которая усиливает роль международных представителей в отборе:
«Если в связи с одинаковым количеством голосов „за“ и „против“ Консультативная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов „за“ и „против“ во время такого повторного голосования голоса трех членов Консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией „За демократию через право“, являются решающими», — говорится в тексте законопроекта.
Условия по вступлению Украины в ЕС — что известно
28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:
- реформа Конституционного суда,
- продолжение судебной реформы,
- антикоррупция, включая назначение руководителя САП,
- борьба с отмыванием средств,
- воплощение антиолигархического закона,
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
13 декабря 2022 года Рада поддержала в целом законопроект № 7662 об отборе кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе, который был одним из требований Евросоюза для дальнейшей евроинтеграции Украины.
12 июня Венецианская комиссия опубликовала заключение о законопроекте № 9322 об уточнении положений по отбору судей в Конституционный суд Украины.
Комиссия решила, что Украина придерживалась не всех рекомендаций, но документ имеет «существенные улучшения».
Тогда комиссия рекомендовала:
- исключить из статьи 10 законопроекта норму о порядке голосования для избрания съездом судей;
- уточнить необходимость публиковать имена членов Консультативной группы экспертов, которые голосовали за каждого кандидата на этапе рейтинга;
- указать, что решения членов Консультативной группы экспертов могут обжаловать исключительно по формальным основаниям;
- создать условия, чтобы должности судей КСУ не были вакантными в течение длительного времени.