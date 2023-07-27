Выполнили рекомендацию для членства в ЕС: Рада приняла закон об отборе судей Конституционного суда 27 июля, 15:36 Верховная Рада (Фото:Martin Schulz/Flickr)

Парламент одобрил во втором чтении закон № 9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что «за» проголосовали 293 депутата.

«Важная евроинтеграционная инициатива. Выполнение первой рекомендации Европейской Комиссии к членству Украины», — написал Железняк.

Видео дня

Он сообщил, что в принятом законе также содержится норма, которая усиливает роль международных представителей в отборе:

«Если в связи с одинаковым количеством голосов „за“ и „против“ Консультативная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов „за“ и „против“ во время такого повторного голосования голоса трех членов Консультативной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией „За демократию через право“, являются решающими», — говорится в тексте законопроекта.

Условия по вступлению Украины в ЕС — что известно

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

В то же время блок выдвинул семь условий для начала переговоров о вступлении:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

антикоррупция, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

воплощение антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

13 декабря 2022 года Рада поддержала в целом законопроект № 7662 об отборе кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе, который был одним из требований Евросоюза для дальнейшей евроинтеграции Украины.



12 июня Венецианская комиссия опубликовала заключение о законопроекте № 9322 об уточнении положений по отбору судей в Конституционный суд Украины.

Комиссия решила, что Украина придерживалась не всех рекомендаций, но документ имеет «существенные улучшения».

Тогда комиссия рекомендовала:



исключить из статьи 10 законопроекта норму о порядке голосования для избрания съездом судей;

уточнить необходимость публиковать имена членов Консультативной группы экспертов, которые голосовали за каждого кандидата на этапе рейтинга;

указать, что решения членов Консультативной группы экспертов могут обжаловать исключительно по формальным основаниям;

создать условия, чтобы должности судей КСУ не были вакантными в течение длительного времени.