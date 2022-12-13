Рада изменила процедуру отбора судей КСУ 13 декабря, 21:53 КСУ (Фото:Верховна Рада / Facebook)

Верховная Рада во вторник, 13 декабря, поддержала в целом законопроект № 7662 об отборе кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе, который был одним из требований Евросоюза для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Как сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram-канале, за документ проголосовали 245 народных депутатов.



«Норму о комиссии оставили три на три», — написал Железняк.



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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина написала в Facebook, что законопроект предлагает привлечь к проверке кандидатов в судьи КСУ новый специальный орган — Совещательную группу экспертов, что должно «усовершенствовать отбор».



Глава правления Фундации DEJURE Михаил Жернаков в Facebook критиковал редакцию законопроекта, согласно которой трое из шести членов комиссии по отбору судей КСУ назначаются политиками и съездом судей, а решение принимает простое большинство.

"…Это значит, что судьями КСУ смогут стать те, кто политиков и судебную мафию устраивает. На сегодняшний день политическая власть контролирует уже пять судей КСУ. Еще пять мест на сегодняшний день вакантны (трое судей по квоте ВР «внезапно» ушли в отставку на прошлой неделе, еще две квоты у съезда судей)… Если этот трэш… пройдет, то уже через пару месяцев власти будут контролировать десять судей, а это больше половины из 18. Это означает полный контроль любого решения КСУ", — заявлял он.

Движение Чесно пишет, что законопроект не предусматривает участие независимых экспертов в процессе отбора судей.

В Большой семерке ранее говорили, что законопроект № 7662 должен предусматривать значительное привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса. При этом, как отмечает Жернаков, в принятой редакции этого нет.

