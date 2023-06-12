Венецианская комиссия сделала вывод о законопроекте об отборе судей в КСУ 12 июня, 19:24 Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейская комиссия за демократию через право или так называемая Венецианская комиссия опубликовала вывод о законопроекте № 9322 об отборе судей в Конституционный суд Украины.

Комиссия решила, что Украина придерживалась не всех рекомендаций, но документ имеет «существенные улучшения».

Среди невыполненных рекомендаций: при принятии законопроекта в первом чтении к нему не добавили, что необходим седьмой член в Консультативную группу экспертов (AGE).

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Венецианская же комиссия «поздравила» следующие изменения в документе:

исключить кандидатов из дальнейшего рассмотрения, если оценки их честности и профессиональной компетентности « несоответствующие»;

несоответствующие»; дать решающий голос международным членам Консультативной группы экспертов при оценке добродетели и профессиональной компетентности кандидатов;

назначить членов AGE на замену — для непрерывной работы в случае, если кого-нибудь изъят из группы конкурсного отбора или кто-то добровольно выйдет из нее.

В то же время комиссия рекомендует:

исключить из статьи 10 законопроекта норму о порядке голосования для избрания съездом судей;

уточнить необходимость публиковать имена членов Консультативной группы экспертов, голосовавших за каждого кандидата на этапе рейтинга;

указать, что решения членов Консультативной группы экспертов могут обжаловать исключительно по формальным основаниям;

создать условия, чтобы должности судей КСУ не были вакантными в течение длительного времени.

В целом Венецианская комиссия удовлетворена конструктивным подходом украинских властей к совершенствованию законопроекта.

«Венецианская комиссия считает, что ключевые рекомендации, которые она сформулировала в своем заключении с декабря 2022 года, и в дальнейших действиях к такому выводу, были выполнены», — написали в заключении.

13 декабря Рада поддержала в целом законопроект № 7662 об отборе кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе, который был одним из требований Евросоюза для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Этим законопроектом предлагается привлечь к проведению конкурса новый специальный орган — Совещательную группу экспертов (СГЭ). В ее состав должны входить шесть человек: по предложениям президента, Верховной Рады, съезда судей Украины, Европейской комиссии За демократию через право, а также международных и иностранных организаций.

Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту после его принятия. В частности, комиссия рекомендует упростить процедуру избрания члена СГЭ парламентом во избежание парализации институции, а также увеличить количество ее членов до семи. К тому же, седьмой член должен быть по международной квоте.

Кроме того, кандидаты в судьи, которых СГЭ признает непригодными, следует исключить из дальнейшего рассмотрения и не назначать на должность.

После голосования Рады за законопроект в нынешней редакции многие юристы выразили свое негодование. Несмотря на это, президент Владимир Зеленский подписал его.

Выводы Венецианской комиссии будут учитывать Еврокомиссия и Европейский совет, принимая решение о членстве Украины в ЕС.

