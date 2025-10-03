Силы обороны Украины зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области, село находится под контролем ВСУ, говорится в заявлении 110-й отдельной механизированной бригады в пятницу, 3 октября.

Военные бригады опровергли сообщения об оккупации Вербового россиянами. В заявлении 100-й ОМБр сказано, что в село проникла российская ДРГ, чтобы сделать пропагандистское видео с триколором, после чего украинские военные уничтожили оккупантов.

Реклама

«Вербовое под контролем 110 ОМБр. Информация на DeepState не соответствует действительности», — говорится в заявлении бригады.

Ранее 3 октября портал DeepState сообщил о продвижении россиян возле Вербового в Днепропетровской области. На картах населенный пункт обозначен, как частично подконтрольный РФ, окрестности села находились в «серой» зоне.

Фото: DeepState

2 октября DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области: Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.