Второй раз за утро. В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА

В четверг, 23 октября, в Киеве и ряде регионов Украины вторично за день объявляли воздушную тревогу. В этот раз из-за угрозы ударных беспилотников.

Обновлено 10:45 В КМВА объявили об отбое воздушной тревоги.

Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.

В Воздушных силах предупредили, что для Большой Дымерки, Броваров и Киева есть угроза применения вражеских ударных беспилотников, жителей призывают оставаться в укрытиях.

«Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до окончания опасности», — сообщили в КМВА.

Ночью Россия совершила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. В Подольском районе повреждена синагога. Один из обломков русского дрона застрял в стене здания. Также повреждены расположенные рядом жилые дома. В Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе изуродован детский сад.

Последствия атаки фиксируются также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.