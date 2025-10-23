В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 23 октября, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была зафиксирована цель, которая двигалась в сторону столицы.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Обновлено в 09:08. Отбой воздушной тревоги.

Сначала сообщалось о движении ракеты в направлении Киева, но впоследствии сообщение было удалено.

По данным мониторинговых каналов, ракета локально не наблюдается.

Также в ВС сообщили, что есть угроза применения стратегического вооружения из Брянска.

Позже военные сообщили, что зафиксирован БПЛА в центре Черниговской области, который держит курс на юго-западное направление. Еще один БПЛА зафиксирован в северо-западном районе Сумской области, держит курс на восток.

В Киеве в результате российского удара дронами в ночь на четверг, 23 октября, повреждена синагога в Подольском районе.

Глава КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе столицы в целом зафиксированы повреждения на пяти локациях, в том числе поврежден детский сад.

По данным городского головы Виталия Кличко, в результате ночного удара РФ в городе пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

Ночью Россия осуществила новую атаку шахедами на Киев после массированного комбинированного удара 22 октября. Сообщалось о четырех пострадавших.