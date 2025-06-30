Митрополит Луганской епархии УПЦ МП заочно получил 11 лет заключения за сотрудничество с Россией

Суд назначил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество (Фото: пресс-служба СБУ)

Подсанкционный митрополит Луганской епархии УПЦ Московского патриархата Василий Поворознюк получил до 11 лет лишения свободы заочно за сотрудничество с оккупантами на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По материалам СБУ к 11 годам лишения свободы был заочно приговорен подсанкционный митрополит Поворознюк, который сотрудничает с оккупантами на временно захваченных территориях.

Кроме этого, суд назначил конфисковать и передать в доход государства все принадлежащее клирику имущество.

«Речь идет о двух квартирах: одна в Бориспольском районе Киевской области, другая — в Луганской области, а также частный дом в Винницкой области. Также среди конфискованного — два авто осужденного, среди которых Toyota Land Cruiser 200», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, Поворознюк одним из первых в регионе публично поддержал полномасштабную войну РФ против Украины.

В сентябре 2022 года клирик прибыл в Кремль для участия в церемонии так называемого «присоединения» временно оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора. Кроме того, в мае того же года Поворознюк распространял враждебную пропаганду во время заседания «круглого стола» в Луганске.

Поворознюк неоднократно давал интервью российским пропагандистам, где призывал к продолжению войны против Украины и захвату новых территорий нашего государства.

Суд признал клирика виновным по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины о пособничестве государству-агрессору РФ. Дополнительно суд постановил лишить Поворознюка права занимать любые должности в религиозных организациях на срок 13 лет.

Поскольку осужденный скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Луганщины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.