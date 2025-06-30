СБУ подозревает врача-реабилитолога и экс-работника Укрзализныци из Одессы в сотрудничестве с оккупантами

СБУ заявила о задержании агентурной пары российского ГРУ, которая, по данным следствия, наводила вражеские обстрелы по Одессе. Среди задержанных — врач-реабилитолог и экс-работник Укрзалізниці.

Пресс-служба СБУ сообщает, что киберспециалисты раскрыли двух агентов российской военной разведки в Одессе. Задержанные, по данным следствия, действовали в паре и корректировали атаки агрессора по Силам обороны на юге Украины.

Сбором разведданных занималась 61-летняя врач-реабилитолог, утверждают правоохранители. Чтобы готовить для оккупантов больше информации, она, по данным следствия, привлекла к сотрудничеству своего знакомого — 36-летнего экс-работника Укрзализныци.

СБУ сообщает, что перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора — кадрового сотрудника российского ГРУ. Во время инструктажа россиянин определил своему агенту цели для огневого поражения, среди которых — боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря.

Фото: пресслжба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Оккупанты, по данным правоохранителей, также пытались попасть по грузовым эшелонам ВСУ и их агенты должны были получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях.

«Что касается задач врача-реабилитолога, то под видом работы с военными пациентами женщина завуалировано расспрашивала у них о местах базирования Сил обороны. Также по инструкции куратора оба агента обходили город и его окрестности, где на телефонную камеру фиксировали потенциальные цели», — говорится в сообщении.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

СБУ задокументировала каждый шаг фигурантов и задержали их по месту жительства. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.