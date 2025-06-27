СБУ сообщила, что в Одессе хотели «выкупить» закрытые данные о боевых самолетах ВСУ

СБУ сообщает, что задержала в Одессе «дельца», который, по данным следствия, пытался подкупить чиновника оборонного предприятия, чтобы получить секретные разработки ВСУ.

«По результатам комплексных мероприятий в Одессе задержан представитель частной компании, который предлагал взятку, чтобы получить засекреченную документацию по авиационным разработкам», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Правоохранители отмечают, что речь идет о закрытых сведениях по модернизации бортового оборудования боевых самолетов ВСУ.

«Чтобы получить техническую документацию и чертежи соответствующих разработок, злоумышленник предложил взятку инженеру местного завода, осуществляющего опытно-конструкторские работы по заказу Минобороны Украины», — отметили правоохранители.

СБУ сообщает, что задержала подозреваемого «на горячем» во время передачи должностному лицу оборонного предприятия неправомерной выгоды.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.