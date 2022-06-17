В результате удара по российскому буксиру Василий Бех поражено 70% экипажа
На буксире Василий Бех поражено 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна (Фото:Черноморский флот РФ)
В результате удара ВМС Украины по российскому буксиру Василий Бех в Черном море поражено около 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг, комментарий которого приводится в Telegram-канале Одесса. Официально.
Сейчас вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.
Буксир Василий Бех обеспечивал доставку на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота РФ.
Ранее сообщалось, что ВМС Украины поразили буксир в акватории Черного моря. Судно не спасло даже наличие ЗРК ТОР на борту.
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