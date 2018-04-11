В зоне АТО на мине подорвалась семья из четырех человек

Исчезнувшие в Луганской области четверо жителей села Песчаное Станично-Луганского района подорвались на взрывном устройстве недалеко от реки Северский Донец, в результате подрыва все четверо погибли.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

57-летние супруги, их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой 7 апреля выехали из села на своем автомобиле Chevrolet Niva в неизвестном направлении. 9 апреля в полицию обратился их сосед, сообщив, что семья исчезла.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Chevrolet Niva недалеко от реки Северский Донец, что непосредственно находится на линии разграничения. Возле автомобиля обнаружены четыре обугленных трупа.

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По предварительным данным, автомобиль подорвался на противотанковой мине. На месте происшествия в настоящее время продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос о переквалификации на ст. 258 УК Украины (Террористический акт).