В Луганской области исчезли четыре мирных жителя - штаб

В Луганской области исчезли четыре жителя села Песчаное Станично-Луганского района, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По информации украинских военных, обращение об исчезновении четырех гражданских лиц поступило в Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО еще вчера в понедельник, 9 апреля.

Известно, что жители Песчаного выехали на автомобиле Chevrolet Niva в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.

В настоящее время полицейские продолжают розыск пропавших. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что в Киеве компания из пяти мужчин пыталась на лодке переплыть на остров Жуков. Двум это удалось, а трое перекинулись и исчезли.