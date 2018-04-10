В Луганской области исчезли четыре мирных жителя - штаб

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Луганской области исчезли четыре жителя села Песчаное Станично-Луганского района, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По информации украинских военных, обращение об исчезновении четырех гражданских лиц поступило в Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО еще вчера в понедельник, 9 апреля.

Известно, что жители Песчаного выехали на автомобиле Chevrolet Niva в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.

В настоящее время полицейские продолжают розыск пропавших. Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, что в Киеве компания из пяти мужчин пыталась на лодке переплыть на остров Жуков. Двум это удалось, а трое перекинулись и исчезли.

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