Опасная территория. Украина вошла в число самых заминированных стран

С начала конфликта в Украине уничтожено почти 350 тыс. взрывоопасных предметов

Украина является одной из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными предметами стран в мире, сообщает в своем сюжете Радио НВ. Украинская территория площадью 16 тыс. квадратных километров признана опасной из-за мин.

В чем угроза

По словам начальника управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Максима Комиссарова, на подконтрольной правительству территории Донбасса минами загрязнено 7 тыс. квадратных километров, на неподконтрольной части Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крыма - ориентировочно 9 тыс. квадратных километров.

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Из-за подрывов с начала военного конфликта на Донбассе погибли почти 2,6 тыс. гражданских лиц, среди которых 242 ребенка. Однако даже разминированные территории нельзя считать полностью безопасными, ведь боевики повторно обстреливают эти районы, подчеркнул Комиссаров. Кроме того, силы Российской Федерации заминировали и административную границу с Крымом.

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"Украина столкнулась с той ситуацией, что, если брать в процентном соотношении, загрязнение минами у нас значительно меньше, чем загрязнение неразорвавшиммися боеприпасами, - объясняет Максим Комиссаров. - Российская Федерация поставляет боеприпасы, которые либо имеют ограниченный срок годности, либо он уже вышел. Несрабатывание этих боеприпасов очень велико. Поэтому наибольшая угроза - это неразорвавшиеся боеприпасы".

С начала конфликта уничтожено почти 350 тыс. взрывоопасных предметов, в настоящее время на Донбассе работает около 300 саперов.

Запрещенные боеприпасы

Срок разминирования загрязненных минами территорий зависит от прекращения активных боевых действий, типа минирования, а также характера местности, отметил в комментарии Радио НВ заместитель председателя Союза участников миротворческих операций Михаил Савченко.

Сейчас даже говорить о точной площади опасных мест сложно, ведь произошла ротация тех военных, которые минировали зоны, к примеру, вокруг блокпостов, а карты минирования могли потеряться. После освобождения населенных пунктов информация о расположении минных полей, которые оставили после себя боевики, также отсутствует.

Современные мины со временем становятся только опаснее. Эти мины вообще запрещены, они без самоликвидации

Савченко напомнил, что в даже сейчас в Боснии и Герцеговине, где была война в 90-х годах, съезжать из основных дорог в горной местности и глухих районах опасно из-за риска подрыва на мине.

"[Вторая мировая] война у нас, на территории Украины, закончилась в 1943-44 годах – и до сих пор на этих снарядах и минах подрываются, - напоминает Савченко. – Если говорить о современных минах – тем более, что по современным законам эти мины вообще запрещены, они без самоликвидации, – то они со временем становятся только опаснее. Если мина даже установлена в каком-то грунте или на поверхности, то проходит год-два – и все это забрасывается травой и землей, после чего эти минные поля становится очень трудно определить внешним осмотром".

Кто будет разминировать?

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в эфире Радио Свобода предложил создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия по разминированию и осторожному обращению с боеприпасами.

Украинские саперы имеют международный опыт, однако сначала конфликт на Донбассе должен прекратиться / Фото Минобороны

Сейчас Минобороны является национальным органом по вопросам противоминной деятельности. Отдельных государственных структур в стране хватает, поэтому создавать новый орган по вопросам разминирования неуместно, заметил в комментарии Радио НВ координатор группы Информационное сопротивление Юрий Карин. По его словам, вместо этого лучше привлекать к такой деятельности международные организации.

"У нас есть должный опыт, отработана схема – естественно, не настолько масштабная, - но наш инженерно-саперный батальон был в Ливане, а украинский миротворческий контингент в Ираке занимался утилизацией боеприпасов, - напоминает Карин. - Насколько нужен отдельный орган? Вряд ли он будет эффективен. Но опять же, до этого еще нужно дожить. На попятную никто еще идти не хочет, я имею в виду российских оккупантов".

По данным Минобороны, Украина уничтожила 2 млн противопехотных мин из своих запасов, выполняя международные конвенции, однако в последнее время процесс их ликвидации в стране замедлился.