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В Житомирской области еще две парафии перешли в ПЦУ

Вчера, 22:47
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EPA

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор

В Житомирской области общины двух сел решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"Недавно сборы общин провели в с. Городище и с. Прилуки. Во время собрания жители большинством голосов решили изменить каноническую подчиненность и присоединиться к единой Православной церкви Украины. После этого прихожане церквей подписали соответствующие протоколы", - сказано в сообщении.

Всего на территории Житомирской области к ПЦУ решили присоединиться десять приходов.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. 5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптихе поместных церквей.

РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

После избрания Епифания на киевскую митрополичью кафедру, предстоятель УПЦ МП Онуфрий утратил право носить титул митрополита Киевского.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

После создания ПЦУ в новую церковь начали постепенно переходить отдельные парафии Московского патриархата.

Теги:   ПЦУ Житомир Церковь

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