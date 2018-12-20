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Рада обязала УПЦ МП указать в названии принадлежность к РПЦ

Сегодня, 13:58
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Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, объединения Вооруженных Сил

Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"За" проголосовали 240 народных депутатов.

Согласно тексту документа, религиозная организация, которая входдит в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, объединения Вооруженных сил и другие военные формирования Украины.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). В целом же УПЦ МП не признает результатов Объединительного собора.

Теги:   Украинская православная церковь УПЦ МП РПЦ Верховная Рада

Спецтема   Украина получает томос

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Сегодня, 13:58

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Рада обязала УПЦ МП указать в названии принадлежность к РПЦ

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