Рада обязала УПЦ МП указать в названии принадлежность к РПЦ Сегодня, 13:58 877 Цей матеріал також доступний українською Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, объединения Вооруженных Сил

Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"За" проголосовали 240 народных депутатов.

#Рада8 прийняла #ЗП5309 про внесен. змін до ЗУ про свободу совісті та релігійні організації щодо назви релігійних орг., які входять до с-ри релігійної орг., керівний центр якої знаход. за межами України в державі, яка ЗУ визнана такою, що здійснила військову агресію проти України pic.twitter.com/PfFt9p46Ev 20 декабря 2018 г.

Согласно тексту документа, религиозная организация, которая входдит в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Закон также ограничивает доступ священнослужителей УПЦ МП в части, объединения Вооруженных сил и другие военные формирования Украины.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). В целом же УПЦ МП не признает результатов Объединительного собора.