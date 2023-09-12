В Запорожье прозвучал взрыв, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики 12 сентября, 18:24 Работа ПВО (иллюстративное фото) (Фото:facebook.com/PvkCente)

В Запорожье вечером во вторник, 12 сентября, слышали взрыв, передает Суспільне.

19:11. Суспільне со ссылкой на главу Запорожской ОВА сообщает, что российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Запорожскому району, место попадания устанавливается. Пострадавших нет.

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Обновлено в 18:56. Отбой воздушной тревоги в Запорожской области.

Обновлено в 18:53. Отбой угрозы баллистики, сообщили Воздушные силы. Воздушная тревога сохраняется в Запорожской области, Луганской области и АР Крым.

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ в Telegram предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 18:25 / Инфографика: alerts.in.ua

Ранее руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что российские оккупанты могут экономить ракеты для того, чтобы возобновить массированные атаки на Украину, когда начнется отопительный сезон.

Ночью 11 сентября российские оккупанты пытались атаковать Запорожскую и Днепропетровскую область 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и Shahed-131. Защитники Украины уничтожили все шахеды и еще один дрон неустановленного типа. Также страна-агрессор выпустила противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые авиационные ракеты Х-59 по Днепропетровской области.