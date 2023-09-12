Россия может экономить ракеты для ударов с началом отопительного сезона — Гуменюк 12 сентября, 11:00 Последствия российской ночной атаки ударными БпЛА на Киев 10 сентября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты, вероятно, будут экономить ракеты для того, чтобы возобновить массированные атаки на Украину, когда начнется отопительный сезон.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, ракетоносители врага являются снаряженными и готовыми к применению, однако пока все заведены в пункты базирования.



Видео дня

Гуменюк сказала, что в целом корабельная группировка России развернута в количестве 12 единиц, а еще одна единица разоблачает надводную обстановку в акватории Азовского моря.



«Вполне вероятно определенное время враг будет экономить ракеты, для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощных и массированных», — отметила она.

Руководитель пресс-центра отметила, что новые российские атаки могут быть связаны с осенне-зимним периодом и отопительным сезоном.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

Читайте также: Сурия Джаянти Готова ли украинская энергосистема к новым российским атакам

По данным британской разведки, несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.



С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели вызвать в Украине полный блэкаут.