Атаковали шахедами и ракетами. В Воздушных силах Украины прокомментировали новый удар РФ 11 сентября, 09:40 Россия в очередной раз атаковала Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 11 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время нового удара страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными БПЛА и ракетами.

«Боевая работа сил ПВО сегодня была проведена. В направлении Днепропетровской и Запорожской областей было направлено шахеды с направления Ейск — это Краснодарский край, оттуда была направлена группа шахедов», — сказал он в эфире телемарафона.



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Игнат заявил, что на данный момент известно об уничтожении «около 12 ударных БПЛА», но есть еще информация по Сумской области, поэтому можно говорить, что эта цифра будет больше — около 13−14 БПЛА.

По его словам, также РФ атаковала противорадиолокационными ракетами — это ракеты, которые запускаются с тактической авиации, а также управляемыми авиационными ракетами.

В ночь на понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.