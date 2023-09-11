Атаковали шахедами и ракетами. В Воздушных силах Украины прокомментировали новый удар РФ
Россия в очередной раз атаковала Украину (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В понедельник, 11 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время нового удара страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными БПЛА и ракетами.
«Боевая работа сил ПВО сегодня была проведена. В направлении Днепропетровской и Запорожской областей было направлено шахеды с направления Ейск — это Краснодарский край, оттуда была направлена группа шахедов», — сказал он в эфире телемарафона.
Игнат заявил, что на данный момент известно об уничтожении «около 12 ударных БПЛА», но есть еще информация по Сумской области, поэтому можно говорить, что эта цифра будет больше — около 13−14 БПЛА.
По его словам, также РФ атаковала противорадиолокационными ракетами — это ракеты, которые запускаются с тактической авиации, а также управляемыми авиационными ракетами.
В ночь на понедельник, 11 сентября, в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось об угрозе атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.