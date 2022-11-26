Для защиты неба и освобождения территорий. В Воздушных силах рассказали, какие комплексы и самолеты нужны Украине 26 ноября, 14:00 Система противовоздушной обороны NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Для защиты неба Украине нужно еще очень много комплексов ПВО, а для быстрого освобождения оккупированных территорий необходимы самолеты широкого спектра вооружений.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



«Нам нужно (комплексов ПВО — ред.) еще очень много. Эти комплексы необходимы для того, чтобы создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны», — сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день в Украине основой все же остаются советские образцы, такие как Бук-М1, С-300.



«NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это лишь одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодня. Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталась от Советского Союза», — отметил Игнат.

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Он подчеркнул, что украинским военным также нужно усилиться такими системами как Patriot или SAMP-T, которые в том числе могут работать и по баллистическим целям.

«Впрочем, нам нужны также и самолеты. Без технологичных самолетов, которые сейчас есть в странах НАТО, широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16, будет очень тяжело. Очень хотелось бы такой спектр на вооружении, ведь это позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно — освобождение оккупированных территорий», — подытожил спикер.

