Для защиты неба и освобождения территорий. В Воздушных силах рассказали, какие комплексы и самолеты нужны Украине

26 ноября, 14:00
Поделиться:
Система противовоздушной обороны NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Система противовоздушной обороны NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Для защиты неба Украине нужно еще очень много комплексов ПВО, а для быстрого освобождения оккупированных территорий необходимы самолеты широкого спектра вооружений.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Нам нужно (комплексов ПВО — ред.) еще очень много. Эти комплексы необходимы для того, чтобы создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны», — сказал он.

Видео дня

По его словам, на сегодняшний день в Украине основой все же остаются советские образцы, такие как Бук-М1, С-300.

«NASAMS и IRIS-T, которые очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это лишь одна установка IRIS-T, две батареи NASAMS на сегодня. Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталась от Советского Союза», — отметил Игнат.

Читайте также:
Столтенберг отреагировал на предложение Польши передать системы ПВО Patriot Украине

Он подчеркнул, что украинским военным также нужно усилиться такими системами как Patriot или SAMP-T, которые в том числе могут работать и по баллистическим целям.

«Впрочем, нам нужны также и самолеты. Без технологичных самолетов, которые сейчас есть в странах НАТО, широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты как F-15, F-16, будет очень тяжело. Очень хотелось бы такой спектр на вооружении, ведь это позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно — освобождение оккупированных территорий», — подытожил спикер.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ПВО Самолеты Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X