Столтенберг отреагировал на предложение Польши передать системы ПВО Patriot Украине 25 ноября, 13:53 Столтенберг заявил, что конечное решение по системам Patriot за национальными правительствами (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Решение о том, передавать ли Украине системы ПВО Patriot, которые Германия хотела направить Польше, должны принимать конкретные страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, пишет Reuters.

«Конкретные решения по конкретным системам — это национальные решения», — отметил он.

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Столтенберг добавил, что иногда необходимости консультироваться с союзниками по Альянсу, но конечное решение за национальными правительствами.

«Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им необходимо проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов, это должно быть принято национальными правительствами», — добавил генсек НАТО.

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Он также ответил на вопрос, не рискует ли Североатлантический Альянс стать стороной конфликта, отправляя в Украину установки Patriot. Столтенберг пояснил, партнеры уже поставляли Киеву современное оружие, не отправляя с ним персонал НАТО.

«Это было сделано таким образом, что когда возникла необходимость в специалистах по эксплуатации этих систем, будь то системы ПВО или другие современные артиллерийские системы, украинцы прошли обучение в одной из стран НАТО», — резюмировал он.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в польском Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

В результате погибли два гражданина Польши.

Президент страны Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине необходимо согласие стран-союзниц.

