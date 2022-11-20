«Не конец света и не факт, что будет». В Укрэнерго прокомментировали возможность блекаута

20 ноября, 22:44
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Отключение света в Киеве, ноябрь-2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)

Отключение света в Киеве, ноябрь-2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)

В НЭК Укрэнерго заявили, что в этом сезоне украинцы могут и не столкнуться с блекаутом.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

«Блекаут - это не какой-то конец света. Блэкаут - это полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается ее восстановление», – сказал Кудрицкий.

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По его словам, продолжительность такого события очень сложно спрогнозировать, поскольку это будет зависеть от степени и характера повреждения инфраструктуры.

"Это может быть продолжительность, сопоставимая до последней массированной атаки, может быть длиннее, может быть корочее", - добавил глава Укрэнерго.

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Отмечено, что в Укрэнерго в последнее время было проведено много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, все работники четко знают, что делать в случае блекаута.

«Хотя я лично не считаю, что это произойдет с нами обязательно. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блекаутом», — подчеркнул Кудрицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Укрэнерго Блэкаут Война России против Украины

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