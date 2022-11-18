Полного блэкаута в Украине не будет — глава ДТЭК 18 ноября, 20:38 Киев без света, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Несмотря на российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры, в Украине не ожидается тотального отключения электроэнергии.

Об этом в эфире Суспільне сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Блэкаут — это такая мечта оккупантов, которую они пытаются (осуществить — ред.) в течение более месяца, когда начали обстреливать с начала октября нашу инфраструктуру. Но эта мечта никогда не осуществится», — подчеркнул он.

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Чиновник объяснил, что эффективность противовоздушной обороны Украины и способность противодействовать российским ракетным атакам растет, а энергетики оперативно восстанавливают поврежденные объекты.

«Каждый день и ПВО наше становится крепче. И благодаря энергетикам, которые без перерыва восстанавливают сети, подстанции, ремонтируют ТЭС, ГЭС мы все еще со светом. Ситуация непростая, слишком сложная. Но остается контролируемой», — заверил Сахарук.

Он добавил, что вводимые в Украине отключения помогают сохранить контроль над системой и получить время для того, чтобы ее починить.

«Именно по себе отключение не так страшно. Главное — чтобы была возможность включиться. Часто автоматика выключает именно для того, чтобы была возможность включиться, а не потому, что у нас сгорела сеть, и мы потеряли возможность ею управлять», — подчеркнул он.

В то же время, он признал, что полное отключение электроэнергии в украинской столице возможно, однако не продлится слишком долго.

«Сам по себе блэкаут в Киеве даже в полном объеме теоретически возможен. Но если система развернется, то есть включится в течение следующих 3−4 часов, даже 6 часов, даже тогда, когда холодно, это нормально. Так может быть, но ничего страшного от этого не произойдет. Хуже, если мы не сможем систему включить. Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется», — отметил Дмитрий Сахарук.

При этом должностное лицо считает вероятность такого сценария невысокой.

«Если мы будем часто, четко ремонтировать наши сети после обстрелов, снабжать себя оборудованием и быстро обновляться, то вероятность такого сценария будет низкой. То есть приемлемой для нас, чтобы дальше жить и бороться за нашу победу», — подытожил директор ДТЭК.

18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вследствие ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что из-за российских ударов по инфраструктуре Украины больше 10 миллионов украинцев остались без света.

В Укрэнерго заявили, что масштабные разрушения энергообъектов Украины после ракетных ударов могут привести к долгосрочным отключениям электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней.

