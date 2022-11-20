Удалось смягчить ограничение. В Укрэнерго сообщили, что завтра в Украине ожидаются плановые отключения 20 ноября, 20:49 В Укрэнерго назвали детали отключений по всей Украине на понедельник (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В понедельник, 21 ноября, во всех регионах Украины с 00:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения, несмотря на резкое похолодание.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Как отмечается, в выходные дни специалистам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание.

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«На понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются. Мы продолжаем делать все возможное для возвращения света в ваши дома», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке. Согласно заявлению, Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаваты), на которые нужно уменьшить потребление.

Ранее компания сообщала, что ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может улучшиться. Необходимое условие — отсутствие обстрелов.