В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Во вторник, 14 октября, по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Обновлено 11:49 В КГВА объявили об отбое воздушной тревоги.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты Кинжал. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — отметили в КГВА.

В ночь на 14 октября Россия атаковала Украину 96 дронами, из которых около 60 — Shahed. Воздушные силы зафиксировали 27 попаданий на семи локациях.