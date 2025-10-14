В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
В Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы МиГ-31К (Фото: Flickr)
Во вторник, 14 октября, по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обновлено 11:49 В КГВА объявили об отбое воздушной тревоги.
«В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты Кинжал. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги», — отметили в КГВА.
В ночь на 14 октября Россия атаковала Украину 96 дронами, из которых около 60 — Shahed. Воздушные силы зафиксировали 27 попаданий на семи локациях.