В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы шахедов

13 октября, 22:19
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)

В ряде областей Украины в понедельник вечером, 13 октября, объявили воздушную тревогу.

01:50 Воздушные силы сообщают о БпЛА в направлении Днепра.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

00:40 Воздушные силы сообщают о скоростной цели на Запорожье.

22:52. Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БПЛА в:

  • Черниговской области в юго-западном направлении,
  • Харьковской области курсом на Полтавскую область.

22:43. В Воздушных силах сообщили о БпЛА с севера в направлении Сум.

22:39. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Фото: alerts.in.ua

22:38. Воздушные силы сообщили о вражеском разведывательном БПЛА в Запорожской области. Там привлечены средства для его сбивания.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БпЛА в Киевской области курсом на Бровары, а также с Днепропетровщины с курсом на Харьковскую область.

Фото: alerts.in.ua

Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 13 октября Россия атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — ударные.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Российская агрессия Киевская область БПЛА Атака Агрессия РФ Война России против Украины Дроны Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды

