В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы шахедов
Мобильная огневая группа сбивает шахеды (иллюстративное фото) (Фото: Западное ОТО НГУ)
В ряде областей Украины в понедельник вечером, 13 октября, объявили воздушную тревогу.
01:50 Воздушные силы сообщают о БпЛА в направлении Днепра.
00:40 Воздушные силы сообщают о скоростной цели на Запорожье.
22:52. Воздушные силы зафиксировали движение вражеских БПЛА в:
- Черниговской области в юго-западном направлении,
- Харьковской области курсом на Полтавскую область.
22:43. В Воздушных силах сообщили о БпЛА с севера в направлении Сум.
22:39. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
22:38. Воздушные силы сообщили о вражеском разведывательном БПЛА в Запорожской области. Там привлечены средства для его сбивания.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских БпЛА в Киевской области курсом на Бровары, а также с Днепропетровщины с курсом на Харьковскую область.
Ранее Воздушные силы сообщали, что в ночь на 13 октября Россия атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 50 из них — ударные.