Десять миллионов человек в Украине покинули свои дома с начала российского вторжения — ООН

20 марта, 17:33
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Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Автор: Елена Басараб

Десять миллионов человек, это примерно четверть населения, вынуждены были покинуть свои дома из-за кровавой войны России против Украины.

Об этом написал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди 20 марта в Twitter.

«Среди ответственности тех, кто ведет войну, во всем мире есть страдания гражданских лиц, которые вынуждены покинуть свои дома», — написал Гранди.

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«Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали: либо перемещены внутри страны, либо уехали как беженцы за границу», — подчеркнул он.

https://twitter.com/FilippoGrandi/status/1505455082778812417

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 3,4 миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, покинули страну с начала российского вторжения 24 февраля.

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать из-за объявленной мобилизации.

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Теги:   Беженцы Российская агрессия Война России против Украины

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